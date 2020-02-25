Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, опублікувала фото разом з мамою

Кріс Дженнер - підприємниця і продюсер, пише Politeka.net. Вона та її доньки стали відомими завдяки реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян". На сім'ю орієнтуються мільйони.

Кім Кардашьян поділилася знімком в Instagram, де вона з мамою позує в машині.

Кім сиділа, повернувшись обличчям до фотографа. Вона вибрала для свого виходу оксамитовий чорний костюм, зі смужками на штанях.

Кардашьян підкреслила свої ідеальні риси обличчя, зокрема виділялися її пухкі губи і пишні вії: "Вау, шикарно". Красуня дивилася в камеру, показуючи два пальці.

Кріс Дженнер виглядала позаду. Жінка вбрала чорний костюм і зробила макіяж, схожий на Кім. Вона теж посміхалася і дивилася в камеру, при цьому тримаючи на колінах сумку.

На другому фото Кім позувала сама в такій же позі, але вже не посміхаючись.

"Найкраща мама в світі! @krisjenner", - підписала фото зірка.

За шість годин публікація зібрала понад 1,5 мільйони лайків та коментарів.

Користувачі мережі написали, що обидві зірки чудово виглядають.

Зазначимо, Кріс Дженнер народилася у 1955 році в Каліфорнії. у 1978 році вона вийшла заміж за юриста Роберта Кардашьяна, від якого вона народила четверо дітей - троє дівчаток, у тому числі Кім, і одного хлопчика. У 1991 році обидва розлучилися, в цьому ж році Кріс вийшла заміж за олімпійського чемпіона з легкої атлетики, від якого вона народила ще двох дочок.

У 2015 році пара розлучилася, і Брюс оголосив, що став трансгендерною жінкою. Тепер колишнього чоловіка звати Кейтлін.

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала у ванній кімнаті.

Зірка розпустила своє довге темне волосся і подивилася в камеру з-під пишних вій. Знаменитість замотала принади одним білим махровим рушником, кінчик якого визирав.

Красуня витягла губи качечкою. Виглядає вона просто дуже привабливо.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян позувала в шикарній сукні у червоних і чорних тонах. Вона спокусливо виставила вперед ногу, показавши глибокий виріз плаття.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.