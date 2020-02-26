Американская светская львица, блогер Ким Кардашьян, ставшая очень популярной после выхода реалити-шоу «Семейство Кардашьян», поделилась с поклонниками откровенным снимком

Фотографию Ким опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото девушка позирует в нижнем белье телесного цвета. Снимок сделан сверху. Таким образом, прекрасно видно стройную фигуру Ким и ее пышные формы. Отметим, что звезда ощутимо постройнела и перекрасила волосы. Теперь инстадива выглядит моложе своих лет.

Под постом Кардашьян прорекламировала свою линейку белья, призвав своих поклонников покупать новое нижнее белье ее бренда. Отметим, что Ким уже не первый раз рекламирует новинки своего бренда. Как известно, у нее есть целый сайт, на котором она продает нижнее белье, корректирующее белье и другие приспособления, которые надеваются под вечерние платья и повседневную одежду. Кроме этого, у Кардашьян есть собственный бренд косметики.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян поделилась фотографией, на которой она стоит в шикарном платье в красных и черных тонах. Звезда соблазнительно выставила вперед ногу, продемонстрировав глубокий вырез на платье. Глубокое декольте не позволило Ким скрыть ее пышные формы – визитную карточку модели. Фото Кардашьян набрало более 2,2 миллиона лайков. Поклонники не устают хвалить фигуру Кардашьян, называя ее «красоткой», «богиней» и «невероятной женщиной».

Также недавно Кардашьян опубликовала интригующий снимок с розой в руках. На фото модель позирует полуоборотом к камере, демонстрируя свою обнаженную спину. Грудь Кардашьян прикрыта белыми розами. Образ модель традиционно дополнила фирменным макияжем в коричневых тонах.

Напомним, что Ким Кардашьян заперла свое великолепие в черном бархате: "Вау, шикарно".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в одном лифчике закрыла глаза от удовольствия: от этого вида становится жарко.

Также Politeka писала, что роскошная Ким Кардашьян поразила откровением, показав, как выглядела до пластики: «Жаль, что…».