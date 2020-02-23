Кім Кардашьян, що здобула популярність завдяки реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян», опублікувала архівний знімок зі своїм батьком

Фотографію світська левиця і бізнесвуман опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото юна Кім сидить в обнімку зі своїм батьком – юристом Робертом Кардашьяном, який помер у 2003 році від раку стравоходу.

«З днем народження, тато! Сумую за межами розуміння. Шкода, що ти не тут, щоб побачити все це!», - підписала знімок Кім.

Фотографія набрала 1,6 млн лайків. Шанувальники зірки згадують про її батька добрими словами.

«О, це так мило, Кім. Я пам'ятаю Роберта. Класний хлопець», «Святий виглядає так само, як він», «Він твій ангел», - пишуть користувачі мережі.

Одна з прихильниць зазначила, що Кардашьян була прекрасною ще в юності, маючи на увазі, що Кім була прекрасна до пластичних операцій, які їй приписують ЗМІ.

Батько Кім та її сестер і брата Роберт Кардашьян був відомим адвокатом. Він прославився після гучної справи футболіста О. Джей Сімпсона, якого він захищав у суді. Ця справа навіть лягло в основу серіалу «Американська історія злочинів». Кардашьяна в серіалі зіграв актор Девід Швіммер, відомий за роллю Роса в серіалі «Друзі».

З матір'ю Кім, Кріс Дженнер, Роберт жив у шлюбі з 1978 по 1990 рік. Вже після його смерті на екрани вийшло шоу з участю його сім'ї «Сімейство Кардашян».

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян поділилася з шанувальниками новим спокусливим знімком. На фото Кім позує півобертом до камери, але глядачеві видно тільки її оголену спину. При цьому груди красуні прикриті білими трояндами, на тлі яких вона позує.

Знімок зірка опублікувала з нагоди виходу колекції свого бренду косметики.

Нагадаємо, що гаряча Кім Кардашьян розбурхала відвертим образом, засвітивши зайве: «Покажи їм усе, Кім».

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян роздяглася і виставила напоказ розкішні принади: "Фантастична".

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