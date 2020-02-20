Кім Кардашьян здивувала шанувальників ніжним, але все ще дуже відвертим образом

Зірка американських телешоу з вражаючими габаритами любить демонструвати шанувальникам свою фігуру. Як повідомляє Politeka, знаменитість вирішила поділитися зі своїми фанатами новим спокусливим знімком.

На фото Кім позує півобертом до камери, але глядачеві видно тільки її оголену спину. При цьому груди красуні прикриті білими трояндами, на тлі яких вона позує. Образ Кардашьян доповнює її фірмовий макіяж в коричневих тонах, який підкреслює її виразні очі.

Це фото Кім зробила з нагоди виходу колекції свого бренду косметики, натхненної макіяжем, який вона використовувала в день свого весілля. У підписі до фото Кім назвала той день одним із найщасливіших у своєму житті.

До цього ми писали про те, що Кім поділилася з шанувальниками ще одним відвертим знімком. Вона розповіла про те, що запускає люксовую колекцію нижньої білизни з новим дизайном і якісними тканинами. Як бачимо, Кардашьян продовжує розвивати свою імперію товарів і послуг.



На фото, яким Кардашьян супроводила пост, вона позує в спідній білизні бежевого кольору і грубих черевиках йому в тон. Дівчина сперлася на машину і спокусливо прогнулася назад. В білизна прекрасно видно вражаючу фігуру Кім. Схоже, дівчина трохи схудла. За день пост Кардашьян набрав більше 3 млн лайків. Фоловерів зірки в захваті від її зовнішнього вигляду.

«Звідки черевики?», «Можу посперечатися, ви не можете назвати модель Instagram краще, ніж ви», «Богиня», «Красуня», «Неймовірна», - пишуть люди.

Втім, деякі шанувальники знаменитості поскаржилися на те, що не можуть купити її новинки, так як їх буквально змітають з прилавків.

«Сестричка, поки ви не зробите достатньо для всіх нас, тримайте це при собі - все ще не можу дістати перший набір білизни», «Коли інші речі будуть? Я майже в кожному списку очікування... коли ви поповнюєте запаси?», - зазначають незадоволені прихильники.

Нагадаємо, роздягнена Кім Кардашьян вигнулась у відвертій позі, показавши всі достоїнства.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян скинула одяг і посвітила на камеру своїми багатствами.

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