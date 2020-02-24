Відома американська модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників новими відвертими знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує у своєму номері в короткому топі, який ледь утримує її розкішні форми. Сама дівчина заграє на камеру, закинувши руки за голову і показавши, за що її полюбили чоловіки.

Доповнює образ Речфорд помітний макіяж. Проте її прихильники залишилися безмовні – знімками модель поділилася в Сторіс.

До цього ми писали, що Ебігейл Речфорд заворожила формами у відвертому вбранні .

Модель часто публікує знімки у відвертих образах. Здається зірка Instagram ніколи не одягає щось просте, де не випинає свої форми.

зокрема, нещодавно Ебігейл Рэтчфорд позувала у джинсовому короткому топі, який ледь утримував її груди. Наряд опустилася настільки, що принади Ебі, можна сказати майже не прикриті і ніби гідність вивалиться.

Топ підкреслив тонку талію і злегка оголив пружний животик.

Також її талію виділили обтягуючі джинси з високою посадкою.

Ебігейл закинула довге волосся набік і подивилася в сторону. Великі зелені очі, пухкі губи, пишні вії жодної зморшки - особа знаменитості виглядає чудово.

Модель поклала руки на щось біле і змогла продемонструвати свій світлий манікюр.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.