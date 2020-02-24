Відома американська модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників новими відвертими знімками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, зірка позує у своєму номері в короткому топі, який ледь утримує її розкішні форми. Сама дівчина заграє на камеру, закинувши руки за голову і показавши, за що її полюбили чоловіки.
Доповнює образ Речфорд помітний макіяж. Проте її прихильники залишилися безмовні – знімками модель поділилася в Сторіс.
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До цього ми писали, що Ебігейл Речфорд заворожила формами у відвертому вбранні .
Модель часто публікує знімки у відвертих образах. Здається зірка Instagram ніколи не одягає щось просте, де не випинає свої форми.
зокрема, нещодавно Ебігейл Рэтчфорд позувала у джинсовому короткому топі, який ледь утримував її груди. Наряд опустилася настільки, що принади Ебі, можна сказати майже не прикриті і ніби гідність вивалиться.
Топ підкреслив тонку талію і злегка оголив пружний животик.
Також її талію виділили обтягуючі джинси з високою посадкою.
Ебігейл закинула довге волосся набік і подивилася в сторону. Великі зелені очі, пухкі губи, пишні вії жодної зморшки - особа знаменитості виглядає чудово.
Модель поклала руки на щось біле і змогла продемонструвати свій світлий манікюр.
Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.