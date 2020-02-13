Внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новое домашнее фото

На фото Екатерина показала себя в топе телесного цвета и большой цепочкой на шее. Образ Боярская дополнила распущенными светлыми волосами и ярким мейкапом. Фото было сделано крупным планом и можно легко оценить главную гордость девушки. На фоне практически ничего не видно, поэтому неизвестно, где делала кадр Боярская. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 600 лайков и написали несколько комментариев:

"Катя я дар речи потерял...здравствуй. Пиши", "Оххх какая", "Красотка ,когда мы уже встретимся ??", "Такая красивая", "Какая красивая идеал", "Катя вы супер. Можно с вами познакомиться", "потому что нельзя быть красивой такой...", "Ну вот я же говорю прекрасна!) Катюша", "Красота ляпота грудь просто космос любоваться можно бесконечно", "Размерчик то что надо".

Сообщалось, что Екатерина Боярская показала идеальное тело в новом откровенном снимке.

«Hoe party», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке внучка Боярского позирует на камеру в крохотном черном платье, выставив напоказ роскошные формы.

«Какая сладкая», «богиня», «богини разные бывают, у них тоже есть своя иерархия) но даже Зевс и его Олимп покорились бы огню и силе твоих глубоких, как сам Космос, волшебных глаз», «бомба-ракета», «красотка», - пишут они.

Ранее мы сообщали, что Екатерина похвасталась своими пышными формами.

На снимке Боярская позирует в маленьком черном топике, который обтягивает ее пышные формы, а также в светлых брюках с высокой посадкой. Благодаря правильно подобранному луку девушка выглядит сногсшибательно.

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