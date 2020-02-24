Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новый образ в Инстаграм

На фото Боярская позирует в джинсовке и белом топе, а также штанах. Образ Екатерина дополнила большими серьгами. Волосы в этот раз пышногрудая красавица собрала в хвост. Внучка Боярского в этот раз позировала боком на фото и можно легко оценить ее большие формы. На фоне ничего не видно, так как Екатерина просто стояла на фоне стены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Посоветуйте фильм какой-нибудь классный, пожалуйста", - написала Боярская под фото.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать комментарии под ним. Все из-за того, что фото было опубликовано в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина засветила массивные «мячики» в откровенной пижаме.

«Доброе утро», – подписала красотка свой снимок.

Екатерина Боярская на новой фотографии позирует возле зеркала, почти подойдя к нему впритык с айфоном. Она показала свою пижаму, которая состоит из облегающей майки с глубоким декольте, а также штаны в тон. Волосы Катя просто расчесала и уложила ровными прядями на плечи.

На свой снимок она наложила фильтр в инстаграм, который сделал все в кадре красного цвета, а на ее голове появились чертячьи рожки.

Сообщалось, что внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала идеальное тело в новом откровенном снимке.

«Hoe party», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке внучка Боярского позирует на камеру в крохотном черном платье, выставив напоказ роскошные формы.

«Какая сладкая», «богиня», «богини разные бывают, у них тоже есть своя иерархия) но даже Зевс и его Олимп покорились бы огню и силе твоих глубоких, как сам Космос, волшебных глаз», «бомба-ракета», «красотка», - пишут они.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского покрутила прелестями на камеру

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