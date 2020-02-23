Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала нове фото з відпочинку в Москві

На фото Гузь позує досить крупним планом в піджаку. Образ доповнила Леоніла годинами. Волосся в цей раз дівчина залишила розпущеним. На тлі практично нічого не видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Москві дуже багато їм)) скоро особа не буде влазити в кадр ))", - підписала фото Гузь.

Фанати встигли поставити дві тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"В Москві неможливо мало є, занадто багато смачної їжі", "їж-їж, нікого не слухай)", "Приємного апетиту. Камеру подалі від обличчя... Влізе!", "Запас ще є".

Раніше ми повідомляли, що 21-річна "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь порадувала численних шанувальників пікантним знімком, дозволивши насолодитися своїми принадами.

Красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в піджаку білого кольору, спокуслива зона декольте якого змушує вдаватися багатим фантазіям. Обличчя моделі крупним планом: сіроока Леоніла трохи задерла голову і, здається, ніби дивиться не в об'єктив, а крізь нього. Для більш пристрасного ефекту дівчина трохи розтріпала волосся і прочинила ротик. Вийшов вельми привабливий образ, який просто не зміг залишити користувачів мережі байдужими.

Повідомлялося, що 21-річна Леоніла Гузь, стала "Міс Україна 2018", радує шанувальників успіхами в модельному бізнесі і охоче ділиться відвертими знімками.

Красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому вона постала в досить пікантному образі. Заради жаркого фото дівчина зігнулась у спокусливій позі: однією ногою стоїть на коліні, іншу зігнула, а руками обхопила себе за пояс.

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