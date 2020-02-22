Обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь показала красивую фигуру без одежды

Модель часто радует подписчиков откровенными снимками, пишет Politeka.net. Так, недавно красотка позировала в черном кружевном лифчике, который едва скрывал ее красивую грудь.

Также на Гузь были тонкие черные колготки, сквозь которые были заметны трусики на тонких лямках.

Красотка карсиво выгнулась, показав упругую пятую точку и стальной пресс.

Леонила распустила длинные светло-русые волосы, но схватила их рукой и приподняла вверх.

Девушка смотрела в камеру, каким-то страстным взглядом. Она также приоткрыла пухлые "глянцевые губы".

Стоит отметить, что девушка разместила два почти одинаковых фото, которые лишь отличались цветами.

"Какая?❤️ мне больше чб нравится🤤", - подписала снимки красотка.

Пост за 13 часов собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Мне больше в одежде 🔥😍", "Чб ❤️", "Цветная", "2 ослепительная 🌹", "Счастье встретиться с таким ангелом - это произведение искусства в моей жизни💫", "Супер девушка", "Лайк 🖤 за ч/б", "Без всего", "2 , без вариантов", "Wow ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь позировала в черном боди, которое выделило ее роскошную грудь и тонкую талию.

Необычно надетый пиджак придал образу загадочности. Модель засунула руку в один рукав. Наряд она подвязала на талии черным поясом с надписью.

Девушка обула массивные ботинки и белые носки. Модель расставила широко ноги и смотрела вбок.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь позировала в обтягивающих лосинах и спортивном топе. Она сняла себя на телефон в зеркало.

Образ модель дополнила кроссовками. Волосы она в этот раз решила собрать в длинных хвост. На фоне можно увидеть гантели и другие приспособления для спорта.

"В мою жизнь вернулся спорт", - написала Гузь.

Напомним также, что Леонила Гузь позировала в кофте, которую задрала, и нижнем белье. Больше на Гузь ничего не оказалось. Она решила лечь на стол, чтобы придать снимку особой пикантности.

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