Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала себя в новом образе

На фото Леонила позирует в платье с открытыми плечами и без белья. Она прислонилась к дереву. Волосы Гузь решила оставить распущенными и одной рукой взялась за них. Фото, скорее всего, было сделано во время отдыха. На фоне можно увидеть и другую зелень. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или оценить фотографию. Все из-за того, что Гузь опубликовала снимок в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь показала новое фото с отдыха.

На фото Гузь позирует в купальных трусиках и набедренном платке с длинной бахромой. Верхнюю часть купальника Леонила решила не надевать. Главное достоинство модель прикрыла руками, сложив их на груди. Волосы Мисс Украина собрала в хвост на этот раз. Гузь показала себя в этот раз на фоне бамбука и другой экзотической растительности.



"Смейся Лео))) Главное, не опускай руки))", - написала Леонила под фото.

Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Горобчик, все будет. Главное никогда не опускай руки", "Красиво )) хоть улыбка конечно такая - фейковая))", "Руки вверх", "И плечи разворачивай! Улыбка", "Так держать главное душой не стареть".

Сообщалось, что Леонила Гузь предстала перед публикой в откровенном платье.

Модель выбрала для выхода короткое блестящее плятье с большим декольте, из которого грудь едва не вываливалась.

Гузь раскинула свои стройные ровные ножки в красных туфлях. На ней - яркий макияж с акцентом на глаза. Модель улыбнулась, пристально посмотрев в объектив.

Завершили идеальный образ модели аксессуары.

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