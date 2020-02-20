Известная украинская модель Леонила Гузь, которая стала "Мисс Украиной 2018" показала новое фото со спортзала
На фото Гузь позирует в обтягивающих лосинах и спортивном топе. Она снимает себя на телефон в зеркало. Образ Леонила дополнила кроссовками. Волосы модель в этот раз решила собрать в длинных хвост. На фоне можно увидеть гантели и другие приспособления для спорта. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"В мою жизнь вернулся спорт", - написала Гузь.
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Фанаты не смогли оценить снимок или написать комментарии. Все из-за того, что Гузь его разместила в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.
Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала соблазнительный образ.
На фото Леонила позировала в кофе, которую задрала и нижнем белье. Больше на Гузь ничего не оказалось. Она решила лечь на стол, чтобы придать снимку особой пикантности. Модель позировала прямо под ступеньками на второй этаж, скорее всего, у себя дома.
"Стол выдержал, и ты выдержишь))", - написала Гузь под фото.Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Стол деревянный , а я - нет", "Класс", "Так, я запрещаю быть такой красивой", Очень горячо, люблю".
Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала итог очередной фотосессии.
На кадре Гузь позирует на стуле. Леонила в этот раз надела ботинки, желтые шорты и топ, а также черную толстовку. Дополнила образ обрезанными перчатками.
Фанаты успели поставить более 500 лайков за час. Также они нахваливали красоту самой модели и ее нового образа.
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