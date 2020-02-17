Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала соблазнительный образ

На фото Леонила позировала в кофе, которую задрала и нижнем белье. Больше на Гузь ничего не оказалось. Она решила лечь на стол, чтобы придать снимку особой пикантности. Модель позировала прямо под ступеньками на второй этаж, скорее всего, у себя дома. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Стол выдержал, и ты выдержишь))", - написала Гузь под фото.

Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Стол деревянный , а я - нет", "Класс", "Так, я запрещаю быть такой красивой", Очень горячо, люблю".

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На фото Леонила позирует в платье с открытыми плечами и без белья. Она прислонилась к дереву. Волосы Гузь решила оставить распущенными и одной рукой взялась за них. Фото, скорее всего, было сделано во время отдыха. На фоне можно увидеть и другую зелень.

Фанаты не смогли написать комментарии или оценить фотографию. Все из-за того, что Гузь опубликовала снимок в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

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На новом опубликованном Леонилой Гузь кадре она красуется, прикрыв обнаженную грудь руками. 21-летняя Леонила Гузь решила в который раз эпатировать публику и показала кадр с профессиональной фотосъемки, где она стоит в прозрачных колготах в сетку, а также в элементе на бедрах, очень напоминающем бахрому.

На лице модели виден яркий вечерний или, скорее, макияж для фотосъемки, волосы свои знаменитость распустила и пронзительно смотрит в камеру.

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