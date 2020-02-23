Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала новое фото с отдыха в Москве

На фото Гузь позирует довольно крупным планом в пиджаке. Образ дополнила Леонила часами. Волосы в этот раз девушка оставила распущенными. На фоне практически ничего не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Москве очень много кушаю)) скоро лицо не будет влезать в кадр ))", - подписала фото Гузь.

Фанаты успели поставить две тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"В Москве невозможно мало есть, слишком много вкусной еды", "кушай-кушай, никого не слушай)", "Приятного аппетита. Камеру подальше от лица... Влезет!", "Запас еще есть".

Ранее мы сообщали, что 21-летняя "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь порадовала многочисленных поклонников пикантным снимком, позволив насладиться своими прелестями.

Красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в пиджаке белого цвета, соблазнительная зона декольте которого заставляет предаваться богатым фантазиям. Лицо модели крупным планом: сероглазая Леонила немного задрала голову и, кажется, будто смотрит не в объектив, а сквозь него. Для более страстного эффекта девушка чуть растрепала волосы и приоткрыла ротик. Получился весьма манящий образ, который просто не смог оставить пользователей сети равнодушными.

Сообщалось, что 21-летняя Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина 2018", радует поклонников успехами в модельном бизнесе и охотно делится откровенными снимками.

Красотка выложила в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором она предстала в весьма пикантном образе. Ради жаркого фото девушка изогнулась в соблазнительной позе: одной ногой стоит на колене, другую согнула, а руками обхватила себя за пояс.

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