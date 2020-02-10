Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новое домашнее фото

На снимке Боярская позирует в черном коротком платье, под которым не оказалось белья. Екатерина в этот села на диван для фото. Образ она дополнила косичками по бокам. На фоне можно увидеть тумбочки и различные мелочи на них. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:

"а, так ещё и «укуси мой язык» ", "Шикарная", "Екатерина, всего лишь один раз я с вами увиделся, а столько воспоминаний))", "Миллион Ангелов -пожалуйста храните эту КРАСОТу. Ух, тигрица...однозначно заставляет сердце биться", "Вы очень похоже на Харли Квинн кино вас ждет", "Восхитительная девочка!", "Хвостики", "Привет Кать..у меня глаз горит...", "Конфетка".

Ранее мы сообщали, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала свежий образ на новом фото.

Екатерина в этот раз позировала в черном топе и штанах на фоне синей стены. Волосы Боярская решила не собирать в хвост. Они практически закрыли один глаз. На кадре можно легко оценить пышные формы внучки актера, а также ее свежий морской загар.

Сообщалось, что внучка известного российского артиста Михаила Боярского Екатерина показала свое главное "достоинство" вблизи. Юная и уже известная Екатерина покрасовалась с домашним питомцем. 20-летняя блондинка Боярская решила показать поклонникам, какой у нее хорошенький кот. Екатерина позировала в майке с глубоким вырезом, держа при этом в руках симпатичного котика или кошечку. Девушка улыбалась и поставила рядом со снимком в своих сториз значок-эмоджи мордашку в сердцах.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского поигралась шестым размером перед зеркалом

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