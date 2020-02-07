Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала свежий образ на новом фото

Екатерина в этот раз позировала в черном топе и штанах на фоне синей стены. Волосы Боярская решила не собирать в хвост. Они практически закрыли один глаз. На кадре можно легко оценить пышные формы внучки актера, а также ее свежий морской загар. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Красивая очень)", "Шикарная", "Приятная и милая девушка. Добра, любви и удачи во всем", "Красотка", "Богиня", "Нет слов", "Ух", "Ути Боже, что за красивый малыш", "Какая", "Прелесть", "Просто очаровательная", "Всегда роскошна", "Просто супер", "Огонь", "Фитнес Леди. Любая девушка в первую очередь-будущая мать...она. точно сможет на руках ребенка укачать. Ты в отличной форме Кейт", "Горячая штучка".

Ранее мы сообщали, что Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала себя перед зеркалом.

На фото Боярская позирует в черных штанах и кофточке с большим разрезом, в котором можно легко оценить пышные формы Екатерины. Она делала фото перед зеркалом и смотрела в телефон, чтобы видеть кадр. Перед зеркалом можно увидеть цветы в горшках, а сзади диваны и журнальный столик.

Сообщалось, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина поделилась новыми кадрами, где показала свое молодое тело во всей красе.

На фото Екатерина сидит на полу. Боярская одну ногу подняла, а вторую положила под нее. В этот раз внучка актера позировала в кроссовках, штанах и топе с замочком. На первом снимке Екатерина смотрит в камеру, а на втором повернула немного голову и опустила глаза в пол.

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