Знаменитость показала все, что можно!

Внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала идеальное тело в новом откровенном снимке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Hoe party», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке внучка Боярского позирует на камеру в крохотном черном платье, выставив напоказ роскошные формы.

«Какая сладкая», «богиня», «богини разные бывают, у них тоже есть своя иерархия) но даже Зевс и его Олимп покорились бы огню и силе твоих глубоких, как сам Космос, волшебных глаз», «бомба-ракета», «красотка», - пишут они.

До этого мы писали, что легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новое домашнее фото

На снимке Боярская позирует в черном коротком платье, под которым не оказалось белья. Екатерина в этот села на диван для фото. Образ она дополнила косичками по бокам. На фоне можно увидеть тумбочки и различные мелочи на них.

Фанаты успели поставить почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:

"а, так ещё и «укуси мой язык» ", "Шикарная", "Екатерина, всего лишь один раз я с вами увиделся, а столько воспоминаний))", "Миллион Ангелов -пожалуйста храните эту КРАСОТу. Ух, тигрица...однозначно заставляет сердце биться", "Вы очень похоже на Харли Квинн кино вас ждет", "Восхитительная девочка!", "Хвостики", "Привет Кать..у меня глаз горит...", "Конфетка".

Напомним, пышногрудая внучка Боярского поигралась шестым размером перед зеркалом

А еще Politeka сообщала, что жаркая внучка Боярского еле удержала шестой размер в обтягивающей майке

Также Politeka писала, что пышногрудая внучка Боярского показала свое великолепие в тесном топике