Популярна модель Ебігейл Ретчфорд показала розкішне тіло без одягу

Фотографії з відвертої фотосесії дівчина опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімках Ебі позує практично повністю голою. З одягу на ній надіті лише колготки-сіточка. Свої пишні форми зірка Інстаграма прикриває однією рукою. Правда, їй це мало вдається.

Знімки з фотосесії з'явилися у моделі в сторіз, тому шанувальники не змогли залишити їй коментарі. Додамо, що відвертий образ Ебігейл традиційно доповнила яскравим макіяжем. На одному з фото вона виставила вперед свої пухкі губи.

Раніше ми писали, що Ретчфорд опублікувала знімок з басейну. На ньому вона позує в одному купальнику, елегантно приспустивши бретелі і задерши ногу. Образ дівчина доповнила красивими сережками і браслетами. Дівчина заплела волосся, що робить її образ дуже жіночним і спокусливим.

Також нещодавно Ебігейл опублікувала запальний знімок, де вона постала в сміливому образі. Дівчина одягла рожево-блакитне боді й туфлі на високому каблуці. Модель сіла на стілець, задерши ноги.

Ебігейл Ретчфорд 28 років. До того, як стати моделлю, їй довелося тривалий час працювати в інших сферах. Ебі народилася і виросла в США. Популярність до неї прийшла завдяки Instagram. Сьогодні на дівчину підписано понад 9 мільйонів осіб. Найчастіше модель рекламує нижню білизну і купальники. Ебігейл є однією з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни в США.

Козир американської моделі – відвертість її фотографій, яка іноді переходить всі рамки пристойності. Але шанувальникам подобається, тому рекламні контракти просто «біжать» у руки молодої зірки. Додамо, що Ебігейл практично щодня намагається балувати шанувальників порцією легкої еротики.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд засунула свої принади у вузький топік: "зараз вивалиться".

Як повідомляла Politeka, пишногруда Ебі Ретчфорд роздяглася і змусила чоловіків червоніти: такі розміри нічим не приховати.

Також Politeka писала, що спекотна Ебігейл Ретчфорд показала пишні форми в мереживній білизні: "Ух, чиста пристрасть!".