Фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд похвалилася своїми формами в красивій нижній білизні

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку дівчина лежить на пелюстках троянд. Вона одягнена в чорний боді з приспущеними плечима. Білизна вигідно підкреслює фігуру дівчини та її пишні груди. Волосся Ебігейл укладені красивими локонами. На ногах у неї взуті босоніжки.

«Сеньоритааа», - підписала зірка спокусливий знімок.

Пост зірки Інстаграма зібрав майже 100 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від спокусливих знімків Ебігейл.

«Люблю ці пелюстки троянд», «Ви носите кращу білизну», «Я люблю тебе, душа моя», «будь ласка, вийди за мене заміж», «Королева», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд опублікувала фото в білому відвертому топі, який ледь приховував її пишні груди. Дуже короткий наряд на зав'язках тримався на грудях зірки, і нагадував більше ліфчик, ніж повноцінний одяг. На фото модель спокусливо опустила очі й привідкрила пухкі губи. Вона зробила високий довгий хвіст, який доповнив відвертий образ.

Нещодавно Ебі також опублікувала знімок на пелюстках троянд. Тільки тут вона позувала в рожевому костюмі з пухом. Маленький топ обтягнув пишні форми красуні, а штани підкреслили стрункі стегна.

До речі, 28-річна Ретчфорд далеко не відразу стала моделлю. До того, як стати знаменитою їй довелося працювати в інших сферах. Заробляти вона почала, коли завела Instagram. Коли кількість абонентів перевищила кілька мільйонів, їй стали пропонувати рекламувати купальники і нижню білизну. Тепер американка відома на весь світ.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд задерла ноги і без сорому показала розкішне тіло: "З розуму можна зійти".

А ще Politeka писала, що розкішна Ебі Ретчфорд спустила купальник і показала свою гордість: «Яка пружна!».

Також Politeka повідомляла, що соковита Ебігейл Ретчфорд показала всі свої принади в мікро-білизні: від фото захоплює дух.