Американська фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд заворожила формами у відвертому вбранні

Модель часто публікує знімки у відвертих образах, пише Politeka.net. Здається зірка Instagram ніколи не одягає щось просте, де не випинає свої форми.

Зокрема, нещодавно Ебігейл Ретчфорд позувала у джинсовому короткому топі, який ледь утримував її груди. Наряд опустилася настільки, що принади Ебі, можна сказати майже не прикритіі і ніби достоїнство випаде.

Топ підкреслив тонку талію і злегка оголив пружний животик.

Також її талію виділили обтягуючі джинси з високою посадкою.

Ебігейл закинула довге волосся набік і подивилася в сторону. Великі зелені очі, пухкі губи, пишні вії жодної зморшки - обличчя знаменитості виглядає чудово.

Модель поклала руки на щось біле і змогла продемонструвати свій світлий манікюр.

За дев'ять годин пост зірки зібрав понад 88 тисяч лайків та багато коментарів.

Більшість користувачів мережі звернули увагу на відвертий джинсовий костюм, який, на їхню думку, дуже йде знаменитості. Ебі називали прекрасною і дуже красивою.

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд лежала на пелюстках троянд. Вона одягла чорний боді з приспущеними плечима.

Білизна вигідно підкреслила фігуру дівчини і її пишні груди. Волосся Ебігейл покладені красивими локонами. На ногах у неї босоніжки.

«Сеньоритааа», - підписала зірка спокусливий знімок.

Раніше повідомлялося, що Ебі знаходилась посеред пелюсток троянд. Модель підняла руку, та трохи підняла стегно, продемонструвавши свої вигини. Дівчина витягла одну ніжку, одягнену в босоніжок на шпильці, а другу - занинула під неї.

Ретчфорд постала в прозорому рожевому вбранні. Оголені груди зірки були видні неозброєним поглядом.

Нагадаємо також, що Ебі Ретчфорд постала на стільці в рожево-голубому боді і туфлях на високому каблуці нюдового відтінку. Модель не дивиться в камеру, погляд її спрямований вниз, а губи злегка прочинені.

Таким чином, пекуча брюнетка без сорому продемонструвала свої довгі стрункі ноги.

Нагадаємо, соковита Ебі Рэтчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.