Відома модель Ебігейл Речфорд показала розкішне тіло в купальнику, який вирішила приспустити

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на фотографії Речфорд позує в одному купальнику в басейні, елегантно його приспустивши і задерши ногу і показавши, ніж її нагородила природа. Звернемо увагу, що доповнює образ зірки красиві сережки та браслети.

А оскільки кадри Речфорд викинула у себе в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни, модель і актриса із США Ебігейл Ретфорд захопила мережу новим знімком.

На цей раз пекуча брюнетка продемонструвала свої довгі стрункі ноги в сміливому образі.

На знімку 27-річна красуня позує на стільці в рожево-голубому боді і туфлях на високому каблуці нюдового відтінку. Модель не дивиться в камеру, погляд її спрямований вниз, а губи злегка прочинені.

Відзначимо, що така відвертість – козир американської моделі, за життя якої в Інстаграмі спостерігають більше дев'яти мільйонів людей по всьому світу. Ебігейл практично щодня намагається балувати фанатів порцією легкою, а іноді і дуже навіть пристойною еротики, позуючи в дорогому білизну або взагалі без нього.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

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