Відома модель Ебігейл Речфорд засвітила значні форми в прозорому міні-білизна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

Так, модель позує в мереживній міні-білизні, демонструючи на камеру форми величезні «дари природи». Доповнювала образ біла накидка і кільця. Сама дівчина гарно заграє на камеру.

Проте її прихильники залишилися безмовні – кадр Рэтчфорд викинула у себе в Сторіс.

Раніше ми писали, що Ебігейл Речфорд опублікувала фото в білому відвертому топі, який ледь приховував її пишні груди. Дуже короткий наряд на зав'язках тримався на грудях зірки, і нагадував більше ліфчик, ніж повноцінну одяг. На фото модель спокусливо опустила очі й прочинила пухкі губи. Вона зробила високий довгий хвіст, який доповнив відвертий образ.

Нещодавно Ебі також опублікувала знімок на пелюстках троянд. Тільки тут вона позувала в рожевому костюмі з пухом. Маленький топ обтягнув пишні форми красуні, а штани підкреслили стрункі стегна.

до Речі, 28-річна Рэтчфорд далеко не відразу стала моделлю. До того, як стати знаменитою їй довелося працювати в інших сферах. Заробляти вона почала, коли завела Instagram. Коли кількість абонентів перевищила кілька мільйонів, їй стали пропонувати рекламувати купальники і нижню білизну. Тепер американка відома на весь світ.

Нагадаємо, що Ебі Речфорд задерла ноги і без сорому показала розкішне тіло: "З розуму можна зійти".

А ще Politeka писала, що розкішна Ебі Речфорд спустила купальник і показала свою гордість: «Яка пружна!».

Також Politeka повідомляла, що соковита Ебігейл Речфорд показала всі свої принади в мікро-білизна: від фото захоплює дух.