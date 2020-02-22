Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, позувала у ванній

Зірка показала себе у всій красі, пише Politeka.net.

Так, красуня постала, закривши від очей свої принади одним білим махровим рушником, кінчик якого визирав. Також визирали шовковисті плечі Кім.

Зірка розпустила своє довге темне волосся і подивилася в камеру з-під пишних вій. Красуня витягла губи качечкою. Виглядає вона просто дуже привабливо.

В пості Кардашьян розповіла, що купила новий шампунь, який збільшує об`єм. Рідина володіє приємним ароматом троянди.

За дев'ять годин пост зібрав понад 800 тисяч лайків.

Користувачі мережі написали Кім масу компліментів. Зокрема, люди називали красуню милою, зізнавалися в любові і говорили, що від неї не можна відвести погляд. Також користувачі зробили комплімент ідеальному макіяжу зірки, і взагалі вона фантастична.

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала в незвичному платті: в районі грудей і стегон були зображені ліфчик і трусики яскраво-зеленого кольору. Ноги також виділялися жовтуватим відтінком, таким чином, складалося враження, що на Кім намальована дівчина в купальнику.

Крім того Кім була у взутті на шпильці.

За 12 годин пост зірки зібрав понад 1,5 мільйони лайків та багато коментарів.

Деяким користувачам мережі дуже сподобалося плаття Кардашьян і вони навіть запитували, де вона його купила.

Раніше ми писали, що Кім постала в півоберта до камери. При цьому груди красуні прикриті білими трояндами, на тлі яких вона позує.

Образ Кардашьян доповнює її фірмовий макіяж в коричневих тонах, який підкреслює її виразні очі.

Це фото Кім зробила з нагоди виходу колекції свого бренду косметики, натхненної макіяжем.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян сфотографували, захопивши лише її оголені плечі і трохи грудей.

На плечі у зірки красувався папуга, до якого Кім повернулася і потягнулася губами, ніби плануючи його поцілувати.

Фото притягло погляд яскравим макіяжем, який зірці не властивий.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.