Американська світська левиця, блогер Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян», поділилася з шанувальниками відвертим знімком
Архівне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На знімку Кім стоїть в шикарній сукні в червоних і чорних тонах. Вона спокусливо виставила вперед ногу, показавши глибокий виріз плаття. Крім цього, Кім засвітила свої пишні форми, які не змогли сховатися в глибокому декольте. Зазначимо, що дівчина стоїть у гримерці або костюмерній. Позаду неї лежить безліч речей, які Кім просто кинула на підлогу.
«Старе, але підходяще фото», - підписала зірка свій знімок.
Нове фото Кардашьян вже набрало 1,6 млн лайків. Шанувальники не втомлюються хвалити фігуру Кардашьян, називаючи її «красунею», «богинею» і «неймовірною жінкою».
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«Покажи їм усе, Кім», - написала одна з прихильниць.
«Я уберусь, якщо ви оплатите моє навчання», - пожартував один з шанувальників, натякаючи, що на фотографії жахливий безлад і розкидані речі.
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян запустила люксову колекцію нижньої білизни. Вона розповіла, що розробила особливий дизайн і використовувала для виробництва якісні тканини. Бізнесвумен не втомлюється розвивати свою імперію товарів і послуг.
На знімку, яким Кардашьян супроводила пост про новий бізнес, вона красується в нижній білизні бежевого кольору та грубих черевиках в тон білизні. Зірка сперлася на машину і прогнулася назад.
Зазначимо, що нещодавно 39-річна Кардашьян зважилася на зміну іміджу. Вона пофарбувала волосся в більш світлі відтінки. Це відразу ж допомогло зірці скинути кілька років. Вона дійсно стала виглядати молодше своїх років.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян роздяглася і виставила напоказ розкішні принади: "Фантастична".
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Також Politeka писала, що розкішна Кім Кардашьян залишилася без одягу і прикрилася одними трояндами: фото не для дітей.