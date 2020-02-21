Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, опублікувала серію цікавих знімків

Красуня поділилася фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. На кадрах Кім позує в незвичному вбранні. Наряд обтягнув її соковиті форми: груді і п'яту точку. Також підкреслена тонка талія.

Плаття було незвчним тим, що в районі грудей і стегон були зображені ліфчик і трусики яскраво-зеленого кольору. Ноги також виділялися жовтуватим відтінком, таким чином складалося враження, що на Кім намальована дівчина в купальнику.

Кардашьян позувала на стільці і у вікна, а також фотографувала свого чоловіка Каньє Уеста, який їв курку з паперового відерця.

Крім того, увагу привернуло фото, де Кім позувала біля велосипеда, і намагаючись вилізти на нього. Зірка випнула сідниці, які тут же стали здаватися ще більше, ніж вони є насправді: "Ось це вид ззаду!".

Варто відзначити, що на всіх фото Кім була у взутті на шпильці.

За 12 годин пост зірки зібрав понад 1,5 мільйони лайків та багато коментарів.

Деяким користувачам мережі дуже сподобалося плаття Кардашьян, і це природно, адже всі принади красуні були ідеально підкреслені.

Нагадаємо, Кім Кардашьян поділилася фото з сестрою, Хлоєю. Остання вибрала сорочку бежевого кольору, під яку одягла, топ, який виділив її принади.

А Кім Кардашьян одягла футболку із тканини, схожої на шкіру і з яскравим принтом, а також сірі штани, які трималися на її тонкій талії.

За 15 годин пост зібрав більше двох мільйонів лайків. Всі захоплювалися красунями і здивувалися, як виглядає Хлоя, адже вона дуже схудла.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян представила на собі свою люксову колекцію нижньої білизни з інноваційним дизайном і якісними тканинами. Як бачимо, Кардашьян продовжує розвивати свою імперію товарів і послуг.

Кардашьян покрасувалася в еротичній білизні бежевого кольору та грубих черевиках в тон білизні. Дівчина сперлася на машину і прогнулася назад. В білизні чудово видно струнку фігуру Кім. Схоже, дівчина трохи схудла.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.