Модель Алена Омович, она же украинская Ким Кардашьян, показала бекстейдж с влажной съемки на берегу океана

Жаркими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм, в разделе сториз, передает Politeka.

Алена Омович по-разному позировала на камнях, выставляя на показ свои главные достоинства. Модель не скрывает, что достигла таких размеров благодаря любимому пластическому хирургу в Киеве.

Сейчас же инста-модель отдыхает в Доминикане, каждый день публикуя откровенные фото и видео для своей аудитории.

В этот раз она показала, как создавались мега раскрепощенные фото в мокром обтягивающем платье, которое она приспускала с плеч и груди, поднимала руки, и даже задирала ноги.

Волосы также были мокрые, и она прилизала их сзади, чтобы их ветер не трепал по лицу, и не отвлекал от влажных важных мест на фото.

Пейзаж сзади украинской красотки также не стоит обделять вниманием, ведь такого в нашей странине не увидишь. Бескрайний лазурный океан раскинулся за спиной псевдо Ким Кардашьян, завораживая своей могущественностью и глубиной.

Отметим, что поклонники Омович остались молчаливы: кадры она «выбросила» в истории на странице, поэтому фолловеры не могли их публично комментировать.

Напомним, что ранее Алена Омович сфотографировала себя сзади таким образом, чтобы крупным планом было видно ее «пятую точку». Отметим, что модель сняла лиф, оставшись практически голой. Грудь она прикрыла руками, но она все равно выпирала и была видна на снимке.

«Какое красивое небо», - подписала девушка фото, намекая, что на небо на нем вряд ли кто-то станет смотреть. Поклонники Омович взялись критиковать и хвалить модель.

«Во внутрь ещё залезь с камерой...», «Та уже без трусов сфоткайся», «Ох, провокаторша)) сейчас тут начнется», «Красивее не видел», «Было бы круче без силикона внутри», - пишут люди.

Напомним, что раздетая украинская Кардашьян прямо на пляже показала, за что ее любят мужчины: "влажная детка".

Как сообщала Politeka, Алена Омович расставила ноги в купальнике и показала свою "хищницу": кадры для взрослых.

Также Politeka писала, что Алена Омович полностью разделась и показала формы без белья: «Давай без пальчиков!».