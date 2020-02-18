Модель Алена Омович, известная как украинская Км Кардашьян, показала новые откровенные снимки с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Всем Доброе Утро☀️ Как думаете Фотошоп или Реально голая была?» - интересуется она у подписчиков.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Омович позирует абсолютно без белья. Самые интимные места ее тела ее супруг закрыл пальцами. Сейчас пара отдыхает в Доминикане.

«Большой палец короткий», «Конечно реально. Это гораздо быстрее», «Уберите пальци они портят все фото», «В одних трусиках», «Этот жест руки - подготовка к комбинации из трёх пальцев», «Муж делал фото, так что вполне возможно, что голая», «думаем : так гладко бреешь или еще не растет»,- пишут поклонники.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Алена Омович изменила внешность.

Красотка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Модель предстала в коротком сером топе с мультяшным принтом - уткой Дональдом Даком. На одном из кадров, Алена "забыла" надеть штаны, а поэтому возбудила поклонников изгибами в елых стрингах, выпятив "пятую точку". На другом кадре она уже в штанах, но выглядит не менее соблазнительно.

Омович заинтриговала фанатов, объявив, что кое-что поменяла во внешности Что именно, модель пока не сообщает, заставив фолловеров (которых у нее, к слову, больше миллиона) угадывать.

Напомним, украинская королева красоты вляпалась в скандал из-за России, замешан путинский чиновник: всплыли подробности