Модель Алена Омович, которую в сети окрестили украинской Ким Кардашьян, показала роскошные формы без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Ну здравствуй Доминикана💔 Я влюблена в этот остров 😈 Скажите мне, что может быть лучше тропического дождя?🌧 обожаю🥰», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Омович позирует без белья, пркирыв главную гордость рукой. Как можно заметить, на улице идет дождь, однако звезду это не остановило.

«Хоть футбол ними играй!», «Какая прелесть!», «восхитительна, как всегда», «Так вот вы как какая без косметики!», «секси», «просто невероятная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Алена Омович, которую называют в сети украинской Кардашьян из-за ее впечатляющих форм, изменила внешность.

Красотка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Модель предстала в коротком сером топе с мультяшным принтом - уткой Дональдом Даком. На одном из кадров, Алена "забыла" надеть штаны, а поэтому возбудила поклонников изгибами в елых стрингах, выпятив "пятую точку". На другом кадре она уже в штанах, но выглядит не менее соблазнительно.

Омович заинтриговала фанатов, объявив, что кое-что поменяла во внешности Что именно, модель пока не сообщает, заставив фолловеров (которых у нее, к слову, больше миллиона) угадывать.

"1 или 2?😈 Образ @loco___brand 💔 Кстати, у меня произошли изменения ) Как думаете какие?😈 Завтра расскажу 🥰 А пока интересны ваши догадки)", - подписала она кадры.

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