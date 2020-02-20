Звезда сети Алена Омович отправилась на отдых с возлюбленным

На этот раз украинская модель, которую часто сравнивают с Ким Кардашьян, предстала перед камерами в белом бикини. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram отечественной знаменитости.

Так на новом опубликованом кадре пышногрудая красавица-артистка, которая «подогнала» свое тело под модельные параметры, покрасовалась лежа на пляже в обнимку с мужчиной:

«Может хоть раз не будете брызгать ядом в комментах?😏хотя... Вы ж без этого не можете 😂‍♀️».

Подписчики живо отреагировала на лежащую на берегу моря или океана Алену и ее загорелого партнера - на снимке молодые люди смотрят друг на друга, их лиц практически не видно. А вот фигуру Омович можно рассмотреть отчетливо.

Фолловеры также отметили, что ее возлюбленный не такой стройный, как сама модель и походит на "какого-то папика".

Ранее Алена Омович предстала перед публикой в откровенном наряде.

Так на новом опубликованном кадре девушка покрасовалась в топе и штанах, при этом грудь свою Алена прижала руками, глядя прямо в камеру.

Кроме демонстрации себя, дама еще решила и пообщаться со своими подписчиками, спросив, о чем бы ей таком написать, что людям интересно.

Подписчики живо отозвались на такой вопрос и пишут знаменитости «местного разлива» обо всем на свете, в частности, о ее красоте, смелости не скрывать свои «проблемы»:

«Огонь»

«Вау»

«Ничего не пишите»

«Хороша, все супер»

Напомним, что Алена Омович показала лицо до и после пластики, кадры поражают: "Безумно!".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян Алена Омович с подругой устроили фотосессию для взрослых: идеальный ракурс.

Также Politeka писала, что Алена Омович без стыда пошалила с молнией на кофте: в этом ракурсе видно все.