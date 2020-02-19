Модель показала, за что ее полюбили мужчины

Модель Алена Омович, которую окрестили украинской Ким Кардашьян, поразила новыми откровенными снимками с отдыха

Об этом сообщает Politeka, снимки она опубликовала у себя в Instagram.

«Купальник не оставил равнодушным никого на пляже Доминиканы🙉 Выбирала этот куп среди кучи других, скажите я не прогадала?», - поинтересовалась она.

Обратим внимание, что на снимке Омович позирует в чрезвычайно откровенном купальнике, широко раздвинув ноги и оголив все возможные места. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Бомба», «Вот это жара!», «купальник отпад», «огонь!», «ты крутая», «Вот это копчик», «красотка», «на это можно смотреть вечно – видон отпад», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Алена Омович, которую называют в сети украинской Кардашьян из-за ее впечатляющих форм, изменила внешность.

Красотка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Модель предстала в коротком сером топе с мультяшным принтом - уткой Дональдом Даком. На одном из кадров, Алена "забыла" надеть штаны, а поэтому возбудила поклонников изгибами в елых стрингах, выпятив "пятую точку". На другом кадре она уже в штанах, но выглядит не менее соблазнительно.

Омович заинтриговала фанатов, объявив, что кое-что поменяла во внешности Что именно, модель пока не сообщает, заставив фолловеров (которых у нее, к слову, больше миллиона) угадывать.

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