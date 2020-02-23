Американская светская львица, блогер Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода реалити-шоу «Семейство Кардашьян», поделилась с поклонниками откровенным снимком

Архивное фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На снимке Ким стоит в шикарном платье в красных и черных тонах. Она соблазнительно выставила вперед ногу, показав глубокий вырез в платье. Кроме этого, Ким засветила свои пышные формы, которые не смогли скрыться в глубоком декольте. Отметим, что девушка стоит в гримерке или костюмерной. Сзади нее лежит множество вещей, которые Ким просто бросила на пол.

«Старое, но подходящее фото», - подписала звезда свой снимок.

Новое фото Кардашьян уже набрало 1,6 млн лайков. Поклонники не устают хвалить фигуру Кардашьян, называя ее «красоткой», «богиней» и «невероятной женщиной».

«Покажи им все, Ким», - написала одна из поклонниц.

«Я уберусь, если вы оплатите мое обучение», - пошутил один из поклонников, намекая, что на фотографии ужасный бардак и разбросанные вещи.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян запустила люксовую коллекцию нижнего белья. Она рассказала, что разработала особенный дизайн и использовала для производства качественные ткани. Бизнесвумен не устает развивать свою империю товаров и услуг.

На снимке, которым Кардашьян сопроводила пост о новом бизнесе, она красуется в нижнем белье бежевого цвета и грубых ботинках в тон белью. Звезда облокотилась на машину и прогнулась назад.

Отметим, что недавно 39-летняя Кардашьян решилась на смену имиджа. Она покрасила волосы в более светлые оттенки. Это сразу же помогло звезде сбросить несколько лет. Она действительно стала выглядеть моложе своих лет.

Напомним, что Ким Кардашьян разделась и выставила напоказ роскошные прелести: "Фантастическая".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян сверкнула пятой точкой в тоненьком платье: "Вот это вид сзади!".

Также Politeka писала, что роскошная Ким Кардашьян осталась без одежды и прикрылась одними розами: фото не для детей.