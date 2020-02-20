Американська світська левиця, бізнесвуман і блогер Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу «Сімейство Кардашьян», поділилася з шанувальниками відвертим знімком

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Кардашьян заявила, що запустила люксову колекцію нижньої білизни з інноваційним дизайном і якісними тканинами. Як бачимо, Кардашьян продовжує розвивати свою імперію товарів і послуг.

На фото, яким Кардашьян супроводила пост, вона красується в нижній білизні бежевого кольору та грубих черевиках в тон білизні. Дівчина сперлася на машину і прогнулася назад. В білизні чудово видно струнку фігуру Кім. Схоже, дівчина трохи схудла. За день пост Кардашьян набрав понад 3 млн лайків. Фолловери зірки в захваті від її зовнішнього вигляду.

«Звідки черевики?», «Можу посперечатися, ви не можете назвати модель Instagram краще, ніж ви», «Богиня», «Красуня», «Неймовірна», - пишуть люди.

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Деякі фолловери відзначають, що не можуть купити продукцію Кім, тому що її дуже швидко розкуповують.

кім кардаш'ян

«Сестричка, поки ви не зробите достатньо для всіх нас, тримайте це при собі - все ще не можу дістати перший набір білизни», «Коли інші речі будуть? Я майже в кожному списку очікування... коли ви поповнюєте запаси?», - зазначають незадоволені прихильники.

Зазначимо, що на знімку Кім з'явилася з освітленим волоссям. Новий образ дуже пасує 39-річній Кардашьян. З таким кольором вона виглядає молодше. У мережі вже відзначили, що «нова» Кардашьян стала схожою на Дженніфер Лопес.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян часто звертається за допомогою до стилістів. На одному з фото вона показала, як стилісти готують її до зйомок. Красуня опублікувала кадри в сторіз, на яких сидить в салоні краси в одній маєчці, вихваляючись великими грудьми.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян скинула одяг і показала все своє багатство: руки так і тягнуться помацати.

А ще Politeka писала, що розкішну Кім Кардашьян помітили в компанії гарячої блондинки: "Нічого собі!".

Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян здивувала зовнішністю, такою її рідко побачиш: "Неймовірна красуня".