Популярна фітнес-модель Ана Чері засвітила розкішні форми у відвертому купальнику, оголивши найбільш розкішні місця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, зірка спершу показала, як робить вправи, піднімаючись по сходинках і присідаючи. Робила вона це в короткому топі, оголивши розкішні форми.

А на іншому знімку модель позує спиною в крихітному білизна, засвітивши фігуру.

«Красуня!», «Вогонь», «ідеальний вигляд», «люблю, коли ти так робиш», «на це можна дивитися вічно», «диво!», «люблю твої вправи», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері засвітилася в спокусливому вбранні. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина одягла рожеву спідницю з атласної переливається тканини. Спідниця з відвертим розрізом дозволила Чері виставити вперед одну ногу, оголивши її. Також модель одягла топ на зав'язках. Він виявився настільки маленьким, що пишні груди дівчата ледве туди помістилася. В руці модель тримає капелюшок.

Ана Чері розповіла, що заради цього фото їй довелося дуже довго підніматися по сходах.

«Але вигляд безперечно варто того, щоб піднятися», - підкреслила вона.

Нагадаємо, що спокуслива Ана Чері підвелася у ванній і засвітила зайве: вид спереду вражає.

А ще Politeka писала, що Ана Чері не втримала пишні принади в бікіні і засвітила зайве: «Боже, як стирчать!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері засвітила зайве в крихітному бікіні: «Трохи не луснув!».