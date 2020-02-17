Известная фитнес-модель Ана Чери показала роскошную фигуру в мини-бикини на отдыхе

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

«Сегодня мы едем в Мексику! Кто еще готов к жаре в своей жизни?» - говорится в подписи.

Обратим внимнаие, что на снимке Чери позирует в крохотном мини-бикини, демонстрируя на камеру невероятные формы. Как можно заметить, из-под бюстгальтера звезды едва не выскочила грудь.

«Горячая штучка!», «Чуть не лопнул!», «Какие изгибы – всем бы так», «это просто бомба! Нельзя такое на ночь глядя смотреть», «на такое тело можно смотреть вечно», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Ана Чери, известная американская фитнес-модель, показала новое фото в провокационной позе.

33-летняя модель обожает выставлять довольно неприличные снимки и тем самым будоражить откровенные фантазии своих поклонников.

На своей странице в Instagram, звезда опубликовала новую фотографию, на которой позирует в соблазнительном корсете голубого цвета.

На снимке настоящая искусительница Ана Чери забралась на стол и стала на колени в манящей позе. При этом, трусики модель решила не надевать.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.