Знаменитая фитнес-модель Ана Чери показала себя в ванной, а позже похвасталась своей фигурой в соблазнительном наряде

33-летняя американская модель тяжело работает над поддержанием своего тела в форме, а потому не стесняется демонстрировать результат тренировок на камеру во всей его красе. Девушка часто публикует в соцсетях весьма откровенные снимки с минимумом одежды.

На этот раз Ана Чери порадовала своих поклонников сразу двумя соблазнительными образами. Как сообщает Politeka, сначала модель показала в своих Сториз, как принимает ванну. На фото полностью обнаженная Чери сидит в ванной с полотенцем на голове, бокалом шампанского в руках и шоколадными конфетами на специальной подставке. При этом ее тело прикрывает лишь пена.

Чуть позже модель также поделилась коротким видео, сделанными на фоне пляжа. На нем она позирует в откровенном наряде с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает ее впечатляющие формы.

Как сообщалось ранее, финтес-модель Ана Чери продемонстрировала свои прелести в одном купальнике. Красотка часто хвастается своей фигурой на странице в Инстаграм.

Модель предстала в красивом ярком образе на пляже. Ана выбрала желто-розовый купальник. Девушка приподняла лямки низа купального наряда выше бедер.

Красотка спустила лямки желтого верха и сжала большую грудь руками с обеих сторон. Таким образом, девушка немного засветила лишнее, а пышные прелести едва держались в купальнике.

На втором фото девушка немного нагнулась к фотографу, зажав грудь. Ее сфотографировали крупным планом. При этом можно вдоволь налюбоваться не только внушительными формами звезды, но и стальным прессом. Как же здесь жарко от такого образа.

Также мы писали, что Чери опубликовала новую фотографию, на которой позирует в соблазнительном корсете голубого цвета.

На снимке настоящая искусительница Ана Чери забралась на стол и стала на колени в манящей позе. При этом, трусики модель решила не надевать.

Напомним, Ана Чери не удержала пышные прелести в бикини и засветила лишнее.

Как сообщала Politeka, роскошная Ана Чери засветила лишнее в крохотном бикини.

Также Politeka писала, что сочная Ана Чери устроила фотосессию для взрослых прямо на столе.