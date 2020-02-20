Девушка как всегда на высоте

Популярная американская фитнес-модель Ана Чери засветилась в соблазнительном наряде

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. Девушка надела розовую юбку из атласной переливающейся ткани. Юбка с откровенным разрезом позволила Чери выставить вперед одну ногу, оголив ее. Также модель надела топ на завязках. Он оказался настолько маленьким, что пышная грудь девушки еле туда поместилась. В руке модель держит шляпку.

Ана Чери рассказала, что ради этого фото ей пришлось очень долго подниматься по ступенькам.

«Но вид определенно стоит того, чтобы подняться», - подчеркнула она.

Всего за час фото девушки собрало более 20 тысяч лайков. Поклонники оставляют восторженные комментарии под снимком модели.

«Огонь», «Волшебная», «Так красиво. Выглядишь мило и приятно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 33-летняя Ана Чери обожает публиковать откровенные снимки, где прекрасно видно ее формы. При этом у девушки есть молодой человек, которого, похоже, не смущают фото его возлюбленной.

Так, на одном из снимком Ана появилась в соблазнительном корсете голубого цвета. Модель забралась на стол и встала на колени в манящей позе. При этом трусики Чери решила не надевать, чтобы еще больше раздразнить своих поклонников. Отметим, что фолловеры Чери остались довольны.

"Великолепная в голубом", "Выходи за меня", "Хорошая", "Огонь", - написали они, оставив под фото 300 тысяч лайков.

Также совсем недавно Ана Чери показала фото с пляжа. На снимке она позирует в купальнике. Ана выбрала желто-розовый наряд, который отлично подчеркнул ее широкие бедра. Девушка спустила лямки желтого верха и сжала большую грудь руками с обеих сторон, засветив лишнее.

Напомним, что соблазнительная Ана Чери приподнялась в ванной и засветила лишнее: вид спереди впечатляет.

А еще Politeka писала, что Ана Чери не удержала пышные прелести в бикини и засветила лишнее: «Боже, как торчат!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери засветила лишнее в крохотном бикини: «Чуть не лопнул!».