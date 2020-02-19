Известная фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram аккаунт.

«Всем приветик! Хорошо провести вторник с друзьями», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Чери позирует на фоне моря в крохотном бикини, которое минимально прикрывает ее громадные формы. При этом девушка приобнимает их руками, что спровоцировало среди ее поклонников настоящий ажиотаж.

«Вот это шары!», «На это можно смотреть вечно!», «Боже, как торчат груди – сейчас порвут купальник», «люблю тебя, Чери», «вид просто божественный!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Ана Чери, известная американская фитнес-модель, показала новое фото в провокационной позе.

33-летняя модель обожает выставлять довольно неприличные снимки и тем самым будоражить откровенные фантазии своих поклонников.

На своей странице в Instagram, звезда опубликовала новую фотографию, на которой позирует в соблазнительном корсете голубого цвета.

На снимке настоящая искусительница Ана Чери забралась на стол и стала на колени в манящей позе. При этом, трусики модель решила не надевать.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.