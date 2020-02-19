Известная фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками с отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram аккаунт.
«Всем приветик! Хорошо провести вторник с друзьями», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Чери позирует на фоне моря в крохотном бикини, которое минимально прикрывает ее громадные формы. При этом девушка приобнимает их руками, что спровоцировало среди ее поклонников настоящий ажиотаж.
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«Вот это шары!», «На это можно смотреть вечно!», «Боже, как торчат груди – сейчас порвут купальник», «люблю тебя, Чери», «вид просто божественный!», - пишут они.
Как сообщалось ранее, Ана Чери, известная американская фитнес-модель, показала новое фото в провокационной позе.
33-летняя модель обожает выставлять довольно неприличные снимки и тем самым будоражить откровенные фантазии своих поклонников.
На своей странице в Instagram, звезда опубликовала новую фотографию, на которой позирует в соблазнительном корсете голубого цвета.
На снимке настоящая искусительница Ана Чери забралась на стол и стала на колени в манящей позе. При этом, трусики модель решила не надевать.
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.