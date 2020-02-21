Популярная фитнес-модель Ана Чери засветила роскошные формы в откровенном купальнике, оголив самые роскошные места
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
Так, звезда сперва показала, как делает упражнения, поднимаясь по ступенькам и приседая. Делала она это в коротком топе, оголив роскошные формы.
А на другом снимке модель позирует спиной в крохотном белье, засветив точеную фигуру.
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«Красотка!», «Огонь», «идеальный вид», «люблю, когда ты так делаешь», «на это можно смотреть вечно», «заглядение!», «люблю твои упражнения», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери засветилась в соблазнительном наряде. Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка надела розовую юбку из атласной переливающейся ткани. Юбка с откровенным разрезом позволила Чери выставить вперед одну ногу, оголив ее. Также модель надела топ на завязках. Он оказался настолько маленьким, что пышная грудь девушки еле туда поместилась. В руке модель держит шляпку.
Ана Чери рассказала, что ради этого фото ей пришлось очень долго подниматься по ступенькам.
«Но вид определенно стоит того, чтобы подняться», - подчеркнула она.
Напомним, что соблазнительная Ана Чери приподнялась в ванной и засветила лишнее: вид спереди впечатляет.
А еще Politeka писала, что Ана Чери не удержала пышные прелести в бикини и засветила лишнее: «Боже, как торчат!».
Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери засветила лишнее в крохотном бикини: «Чуть не лопнул!».