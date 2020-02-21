Модель Олена Омович, яку в мережі охрестили українською Кім Кардашьян, показала розкішні форми

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Дівчина сфотографувала себе ззаду таким чином, щоб крупним планом було видно її «п'яту точку». Відзначимо, що модель зняла ліф, залишившись практично голою. Груди вона прикрила руками, але вони все одно випирали і їх було видно на знімку.

«Яке гарне небо», - підписала фото дівчина, натякаючи, що на небо на ньому навряд чи хтось стане дивитися. Шанувальники Омович взялися критикувати і хвалити модель.

«Всередину ще залізь з камерою...», «Та вже без трусів сфоткайся», «Ох, провокаторка)) зараз тут почнеться», «Красивіше не бачив», «Попа шедевр», «Ору з тих, хто пише фігню. Це ж сидять, витріщаються і бісяться», «Було б крутіше без силікону всередині», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Омович опублікувала знімок без білизни, прикривши головну гордість рукою. На вулиці йде дощ, однак блогершу це не зупинило.

«Ну здрастуй Домінікана. Я закохана в цей острів. Скажіть мені, що може бути краще тропічного дощу? обожнюю», - написала дівчина.

Відзначимо, що Олена Омович робить дуже багато пластичних операцій. З кожною новою операцією вона все більше схожа на ляльку. Дівчина зробила собі велики груди, зменшила талію, змінила ніс. Нещодавно модель заінтригувала фанатів новою зміною в зовнішності.

У Омович більше мільйона передплатників. Це дозволяє їй укладати сотні рекламних контрактів. Практично кожен пост дівчини – це реклама.

Нагадаємо, що роздягнена українська Кардашьян прямо на пляжі показала, за що її люблять чоловіки: "волога дитинко".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович розставила ноги в купальнику і показала свого "хижака": кадри для дорослих.

Також Politeka писала, що Олена Омович повністю роздяглася і показала форми без білизни: «Давай без пальчиків!».