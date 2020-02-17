Модель Олена Омович, яку в мережі охрестили українською Кім Кардаш'ян, показала розкішні форми без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Ну здрастуй Домінікана💔 Я закохана в цей острів 😈 Скажіть мені, що може бути краще тропічного дощу?🌧 обожнюю🥰», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Омович позує без білизни, пркирыв головну гордість рукою. Як можна помітити, на вулиці йде дощ, однак це зірку не зупинило.

«Хоч футбол ними грай!», «Яка краса!», «чудова, як завжди», «Так ось ви як яка без косметики!», «сексі», «просто неймовірна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Олена Омович, яку називають в мережі української Кардашьян з-за її вражаючих форм, змінила зовнішність.

Красуня поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Модель з'явилася в короткому сірому топі з мультяшним принтом - качкою Дональдом Даком. На одному з кадрів, Альона "забула" надіти штани, а тому порушила шанувальників вигинами в елых стрінгах, випнувши "п'яту точку". На іншому кадрі вона вже в штанях, але виглядає не менш спокусливо.

Омович заінтригувала фанатів, оголосивши, що дещо змінила в зовнішності Що саме, модель поки не повідомляє, змусивши фоловерів (яких у неї, до речі, більше мільйона) вгадувати.

"1 або 2?😈 Образ @loco___brand 💔 до Речі, у мене відбулися зміни ) Як думаєте, які?😈 Завтра розповім 🥰 А поки цікаві ваші здогадки)", - підписала вона кадри.

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