Модель Олена Омович, відома як українська Км Кардаш'ян, показала нові відверті знімки з відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Всім Доброго Ранку☀️ Як думаєте Фотошоп чи Реально гола була?» - цікавиться вона у передплатників.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Омович позує абсолютно без білизни. Самі інтимні місця її тіла її чоловік закрив пальцями. Зараз пара відпочиває в Домінікані.
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«Великий палець короткий», «Звичайно реально. Це набагато швидше», «Заберіть пальці вони псують всі фото», «В одних трусиках», «Цей жест руки - підготовка до комбінації з трьох пальців», «Чоловік робив фото, так що цілком можливо, що гола», «думаємо : так гладко голиш або ще не росте»,- пишуть шанувальники.
Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Олена Омович змінила зовнішність.
Красуня поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Модель з'явилася в короткому сірому топі з мультяшним принтом - качкою Дональдом Даком. На одному з кадрів, Альона "забула" надіти штани, а тому порушила шанувальників вигинами в елых стрінгах, випнувши "п'яту точку". На іншому кадрі вона вже в штанях, але виглядає не менш спокусливо.
Омович заінтригувала фанатів, оголосивши, що дещо змінила в зовнішності Що саме, модель поки не повідомляє, змусивши фоловерів (яких у неї, до речі, більше мільйона) вгадувати.
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