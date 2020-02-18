Модель Олена Омович, відома як українська Км Кардаш'ян, показала нові відверті знімки з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Всім Доброго Ранку☀️ Як думаєте Фотошоп чи Реально гола була?» - цікавиться вона у передплатників.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Омович позує абсолютно без білизни. Самі інтимні місця її тіла її чоловік закрив пальцями. Зараз пара відпочиває в Домінікані.

«Великий палець короткий», «Звичайно реально. Це набагато швидше», «Заберіть пальці вони псують всі фото», «В одних трусиках», «Цей жест руки - підготовка до комбінації з трьох пальців», «Чоловік робив фото, так що цілком можливо, що гола», «думаємо : так гладко голиш або ще не росте»,- пишуть шанувальники.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Олена Омович змінила зовнішність.

Красуня поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Модель з'явилася в короткому сірому топі з мультяшним принтом - качкою Дональдом Даком. На одному з кадрів, Альона "забула" надіти штани, а тому порушила шанувальників вигинами в елых стрінгах, випнувши "п'яту точку". На іншому кадрі вона вже в штанях, але виглядає не менш спокусливо.

Омович заінтригувала фанатів, оголосивши, що дещо змінила в зовнішності Що саме, модель поки не повідомляє, змусивши фоловерів (яких у неї, до речі, більше мільйона) вгадувати.

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