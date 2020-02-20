Зірка мережі Альона Омович вирушила на відпочинок з коханим
Цього разу українська модель, яку часто порівнюють з Кім Кардашьян, постала перед камерами в білому бікіні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram вітчизняної знаменитості.
Так на новому опублікованому кадрі пишногруда красуня-артистка, яка «підігнала» своє тіло під модельні параметри, покрасувалася лежачи на пляжі в обнімку з чоловіком:
«Може хоч раз не будете бризкати отрутою в коментах?😏хоча... Ви ж без цього не можете 😂♀️».
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Підписники жваво відреагувала на лежачу на березі моря або океану Олену і її засмаглого партнера - на знімку молоді люди дивляться один на одного, їх обличч практично не видно. А ось фігуру Омович можна розглянути виразно.
Фолловери також зазначили, що її коханий не такий стрункий, як сама модель і походить на "якогось папіка".
Раніше Омович з'явилася перед публікою у відвертому вбранні.
Так на новому опублікованому кадрі дівчина покрасувалася в топі і штанях, при цьому груди свою Олена пригорнула руками, дивлячись прямо в камеру.
Крім демонстрації себе, дама вирішила ще й поспілкуватися зі своїми передплатниками, запитавши, про що б їй таке написати, що людям цікаво.
Підписники жваво відгукнулися на таке питання і пишуть знаменитості «місцевого розливу» про все на світі, зокрема, про її красу, сміливості не приховувати свої «проблеми»:
«Вогонь»
«Вау»
«Нічого не пишіть»
«Гарна, все супер»
Нагадаємо, що Олена Омович показала обличчя до та після пластики, кадри вражають: "Неймовірно!".
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