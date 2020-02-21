Каждое фото все более откровенное

Модель Алена Омович, которую в сети окрестили украинской Ким Кардашьян, показала роскошные формы

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Девушка сфотографировала себя сзади таким образом, чтобы крупным планом было видно ее «пятую точку». Отметим, что модель сняла лиф, оставшись практически голой. Грудь она прикрыла руками, но она все равно выпирала и была видна на снимке.

«Какое красивое небо», - подписала девушка фото, намекая, что на небо на нем вряд ли кто-то станет смотреть. Поклонники Омович взялись критиковать и хвалить модель.

«Во внутрь ещё залезь с камерой...», «Та уже без трусов сфоткайся», «Ох, провокаторша)) сейчас тут начнется», «Красивее не видел», «Попа шедевр», «Ору с тех, кто пишет херню. Это ж сидят, пялятся и бесятся», «Было бы круче без силикона внутри», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Омович опубликовала снимок без белья, прикрыв главную гордость рукой. На улице идет дождь, однако блогершу это не остановило.

«Ну здравствуй Доминикана. Я влюблена в этот остров. Скажите мне, что может быть лучше тропического дождя? обожаю», - написала девушка.

Отметим, что Алена Омович делает очень много пластических операций. С каждой новой операцией она все больше похожа на куклу. Девушка сделала себе большую грудь, уменьшила талию, изменила нос. Недавно модель заинтриговала фанатов новым изменением во внешности.

У Омович более миллиона подписчиков. Это позволяет ей заключать сотни рекламных контрактов. Практически каждый пост девушки – это реклама.

Напомним, что раздетая украинская Кардашьян прямо на пляже показала, за что ее любят мужчины: "влажная детка".

Как сообщала Politeka, Алена Омович расставила ноги в купальнике и показала свою "хищницу": кадры для взрослых.

Также Politeka писала, что Алена Омович полностью разделась и показала формы без белья: «Давай без пальчиков!».