Модель показала, за що її полюбили чоловіки

Модель Олена Омович, яку охрестили українською Кім Кардаш'ян, вразила новими відвертими знімками з відпочинку

Про це повідомляє Politeka, знімки вона опублікувала у себе на Instagram.

«Купальник не залишив байдужим нікого на пляжі Домінікани🙉 Вибирала цей куп серед купи інших, скажіть я не помилилася?», - поцікавилася вона.

Звернемо увагу, що на знімку Омович позує в надзвичайно відвертому купальнику, широко розставивши ноги і оголивши всі можливі місця. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Бомба», «Ось це спека!», «купальник відпад», «вогонь!», «ти крута», «Ось це куприк», «красуня», «на це можна дивитися вічно – вигляд відпад», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Олена Омович, яку називають в мережі української Кардашьян з-за її вражаючих форм, змінила зовнішність.

Красуня поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Модель з'явилася в короткому сірому топі з мультяшним принтом - качкою Дональдом Даком. На одному з кадрів, Альона "забула" надіти штани, а тому порушила шанувальників вигинами в елых стрінгах, випнувши "п'яту точку". На іншому кадрі вона вже в штанях, але виглядає не менш спокусливо.

Омович заінтригувала фанатів, оголосивши, що дещо змінила в зовнішності Що саме, модель поки не повідомляє, змусивши фоловерів (яких у неї, до речі, більше мільйона) вгадувати.

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