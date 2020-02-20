Дівчина як завжди на висоті

Популярна американська фітнес-модель Ана Чері засвітилася в спокусливому вбранні

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. Дівчина одягла рожеву спідницю з атласної тканини, що переливається. Спідниця з відвертим розрізом дозволила Чері виставити вперед одну ногу, оголивши її. Також модель одягла топ на зав'язках. Він виявився настільки маленьким, що пишні груди дівчини ледве туди помістилися. В руці модель тримає капелюшок.

Ана Чері розповіла, що заради цього фото їй довелося дуже довго підніматися по сходах.

«Але вигляд безперечно вартий того, щоб піднятися», - підкреслила вона.

Лише за годину фото дівчини зібрало понад 20 тисяч лайків. Шанувальники залишають схвальні коментарі під знімком моделі.

«Вогонь», «Чарівна», «Так красиво. Виглядаєш мило і приємно», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 33-річна Ана Чері обожнює публікувати відверті знімки, де чудово видно її форми. При цьому у дівчини є хлопець, якого, схоже, не бентежать фото його коханої.

Так, на одному зі знімків Ана з'явилася в спокусливому корсеті блакитного кольору. Модель залізла на стіл і стала на коліна у ваблячій позі. При цьому трусики Чері вирішила не надягати, щоб ще більше подражнити своїх шанувальників. Зазначимо, що фолловери Чері залишилися задоволені.

"Чудова в блакитному", "Виходь за мене", "Гарна", "Вогонь", - написали вони, залишивши під фото 300 тисяч лайків.

Також зовсім недавно Ана Чері показала фото з пляжу. На знімку вона позує в купальнику. Ана вибрала жовто-рожевий наряд, який відмінно підкреслив її широкі стегна. Дівчина спустила лямки жовтого верху і стиснула велики груди руками з обох сторін, засвітивши зайве.

Нагадаємо, що спокуслива Ана Чері підвелася у ванній і засвітила зайве: вид спереду вражає.

А ще Politeka писала, що Ана Чері не втримала пишні принади в бікіні і засвітила зайве: «Боже, як стирчать!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері засвітила зайве в крихітному бікіні: «Трохи не луснув!».