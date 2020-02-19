Відома фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками з відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram аккаунт.
«Всім приветик! Добре провести вівторок з друзями», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Чері позує на тлі моря у крихітному бікіні, яке мінімально прикриває її величезні форми. При цьому дівчина обнімає їх руками, що спровокувало серед її шанувальників справжній ажіотаж.
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«Ось це кулі!», «На це можна дивитися вічно!», «Боже, як стирчать грудей – зараз порвуть купальник», «люблю тебе, Чері», «вид просто божественний!», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, Ана Чері, відома американська фітнес-модель, показала нове фото в еротичній позі.
33-річна модель обожнює виставляти досить непристойні знімки і тим самим розбурхувати відверті фантазії своїх шанувальників.
На своїй сторінці в Instagram, зірка опублікувала нову фотографію, на якій позує в спокусливому корсеті блакитного кольору.
На знімку справжня спокусниця Ана Чері залізла на стіл і стала на коліна в ваблячою позі. При цьому, трусики модель вирішила не надягати.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.