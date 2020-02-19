Відома фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram аккаунт.

«Всім приветик! Добре провести вівторок з друзями», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Чері позує на тлі моря у крихітному бікіні, яке мінімально прикриває її величезні форми. При цьому дівчина обнімає їх руками, що спровокувало серед її шанувальників справжній ажіотаж.

«Ось це кулі!», «На це можна дивитися вічно!», «Боже, як стирчать грудей – зараз порвуть купальник», «люблю тебе, Чері», «вид просто божественний!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Ана Чері, відома американська фітнес-модель, показала нове фото в еротичній позі.

33-річна модель обожнює виставляти досить непристойні знімки і тим самим розбурхувати відверті фантазії своїх шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram, зірка опублікувала нову фотографію, на якій позує в спокусливому корсеті блакитного кольору.

На знімку справжня спокусниця Ана Чері залізла на стіл і стала на коліна в ваблячою позі. При цьому, трусики модель вирішила не надягати.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.