Відома фітнес-модель Ана Чері показала розкішну фігуру в міні-бікіні на відпочинку

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

«Сьогодні ми їдемо в Мексику! Хто ще готовий до спеки в своєму житті?» - йдеться у підписі.

Звернемо внимнаие, що на знімку Чері позує в крихітному міні-бікіні, демонструючи на камеру неймовірні форми. Як можна помітити, з-під бюстгальтера зірки ледь не вискочила груди.

«Гаряча штучка!», «Трохи не луснув!», «Які вигини – всім би так», «це просто бомба! Не можна таке на ніч дивлячись дивитися», «на таке тіло можна дивитися вічно», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Ана Чері, відома американська фітнес-модель, показала нове фото в еротичній позі.

33-річна модель обожнює виставляти досить непристойні знімки і тим самим розбурхувати відверті фантазії своїх шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram, зірка опублікувала нову фотографію, на якій позує в спокусливому корсеті блакитного кольору.

На знімку справжня спокусниця Ана Чері залізла на стіл і стала на коліна в ваблячою позі. При цьому, трусики модель вирішила не надягати.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.