Знаменита фітнес-модель Ана Чері показала себе у ванній, а пізніше похвалилася своєю фігурою у спокусливому вбранні

33-річна американська модель важко працює над підтримкою свого тіла в формі, а тому не соромиться демонструвати результат тренувань на камеру у всій його красі. Дівчина часто публікує в соцмережах дуже відверті знімки з мінімумом одягу.

На цей раз Ана Чері порадувала своїх шанувальників одразу двома соковитими образами. Як повідомляє Politeka, спочатку модель показала у своїх Сториз, як приймає ванну. На фото повністю оголена Чері сидить у ванній з рушником на голові, келихом шампанського в руках і шоколадними цукерками на спеціальній підставці. При цьому її тіло прикриває лише піна.

Трохи пізніше модель також поділилася коротким відео, зробленими на тлі пляжу. На ньому вона позує у відвертому вбранні з глибоким декольте, яке вигідно підкреслює її вражаючі форми.

Як повідомлялося раніше, фінтес-модель Ана Чері продемонструвала свої принади в одному купальнику. Красуня часто хвалиться своєю фігурою на сторінці в Instagram.

Модель з'явилася в красивому яскравому образі на пляжі. Ана вибрала жовто-рожевий купальник. Дівчина підняла лямки низу купального наряду вище стегон.

Красуня спустила лямки жовтого верху і стиснула велику груди руками з обох боків. Таким чином, дівчина трохи засвітила зайве, а пишні принади ледь трималися в купальнику.

На другому фото дівчина трохи нагнулася до фотографа, затиснувши груди. Її сфотографували крупним планом. При цьому можна вдосталь намилуватися не тільки значними формами зірки, але і сталевим пресом. Як же тут жарко від такого образу.

Також ми писали, що Чері опублікувала нову фотографію, на якій позує в спокусливому корсеті блакитного кольору.

На знімку справжня спокусниця Ана Чері залізла на стіл і стала на коліна в ваблячою позі. При цьому, трусики модель вирішила не надягати.

Нагадаємо, Ана Чері не втримала пишні принади в бікіні і засвітила зайве.

Як повідомляла Politeka, розкішна Ана Чері засвітила зайве в крихітному бікіні.

Також Politeka писала, що соковита Ана Чері влаштувала фотосесію для дорослих прямо на столі.