Ана Чері, відома американська фітнес-модель, показала нове фото в еротичній позі

Як повідомляє Politeka, 33-річна модель обожнює виставляти досить непристойні знімки і тим самим розбурхувати відверті фантазії своїх шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram, зірка опублікувала нову фотографію, на якій позує в спокусливому корсеті блакитного кольору.

На знімку справжня спокусниця Ана Чері залізла на стіл і стала на коліна в ваблячою позі. При цьому, трусики модель вирішила не надягати.

Шанувальники були в захваті від відвертого кадру знаменитості. В коментарях відзначили, що вона виглядає дуже сексуальної: "Чудова в блакитному", "Виходь за мене", "Гарна", "Вогонь".

Як повідомлялося раніше, фінтес-модель Ана Чері продемонструвала свої принади в одному купальнику. Красуня часто хвалиться своєю фігурою на сторінці в Instagram.

Модель з'явилася в красивому яскравому образі на пляжі. Ана вибрала жовто-рожевий купальник. Дівчина підняла лямки низу купального наряду вище стегон.

Красуня спустила лямки жовтого верху і стиснула велику груди руками з обох боків. Таким чином, дівчина трохи засвітила зайве, а пишні принади ледь трималися в купальнику.

На другому фото дівчина трохи нагнулася до фотографа, затиснувши груди. Її сфотографували крупним планом. При цьому можна вдосталь намилуватися не тільки значними формами зірки, але і сталевим пресом. Як же тут жарко від такого образу.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.