42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова відвідала кінотеатр разом зі своїм семирічним сином Соломоном

Про це зірка повідомила на сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Для виходу телеведуча вибрала комфортний наряд, який підкреслив її форми. На зірці була тісна кофта на блискавці, спідниця нижче колін, що облягає, колготки і кросівки. Завершили образ чорний рюкзак з брелоками.

Анфіса зробила просту зачіску, доповнивши її великою шпилькою.

Вона позувала у постера до фільму "Доктор Дуліттл" разом з сином, який корчив пику. Красуня нахилила голову до дитини і посміхнулася.

"Корчерожец і його матуся подивилися «Доктора Дуліттла». Цікаво і смішно. Особливо волинка, яку витягнули з дупи Дракона 🤦🏻‍♀️😂 Дітям сподобалося. Раджу йти всім любителям тварин і Роберта Дауні Молодшого 🦮🦍🐅🐀🐿🦒🦜🕺🏻", - підписала знімок Анфіса.

За 12 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків.

"Виходить, ваш син грузинський єврей?", "бомбічна комбінація. 👍", "Взагалі красуня 👍спідничку таку стильну де придбали , якщо не секрет !?!", "Я навіть не бачила його у афішах нашого кінотеатру. Але ми, звичайно ж, на нього не підемо в кінотеатр 😁🤭, а дочекаємося фільму в мережі 🤭", "Анфіса, постійно за Вами спостерігаю! Яка Ви красива і струнка! Прям душа радіє, коли дивишся на Вас!!! Ви на стільки завжди доглянуто виглядаєте, що хочеться дивитися на Вас знову і знову! Бажаю Вам великого жіночого щастя 🔥", "дякую за рекомендацію) з дочей сходимо", "Вам пасує стрункість😍😍", "І шахи 😂 взагалі супер фільм😄", "Класне фото❤️", "Ви найкрасивіша😍👏", "Як ви чудово виглядаєте ❤️✨😍", "Як вам пасує цей колір кофти ! Нереально красиво 👍", "Нам з 4річною донькою теж сподобалося😊 Обожнюю Дауні Молодшого😊", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анфіса Чехова поділилася кадрами, на яких похвалилася перетворенням. Тепер локони злегка лягають на плечі і помітно втратили рудий колір.

За словами Чехової, "кожна жінка повинна зробити це, хоча б раз у житті!". Це вона про раптову зміну іміджу.

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