Известная российская телеведущая Анфиса Чехова заинтриговала сеть неожиданным предложением в одном халате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.

«Жизнь коротка. Улыбайтесь, пока у вас еще есть зубы…», - говорится в подписи.

Кроме того, Чехова предложила поклонникам продолжить ее строки, а самому лучшему стихотворению пообещала награду.

«Вот это ты красотка!», «Хороша!», «прямо здесь и сейчас нужно быть счастливым», «сладкая, любовь моя», - пишут они.

Как сообщалось ранее, телеведущая Анфиса Чехова поделилась новым фото с отдыха в США.

На новом фото Чехова позирует в белом платье с большим разрезом на ноге. При этом она еще расстегнула несколько пуговиц, чтобы придать образу еще большей пикантности. Она показала себя в шлепках и с очками в руке, которые прикусила губами. На фоне можно увидеть пляж и море. Сама Анфиса стояла у белой стенки. Известно, что снимок сделан в штате Калифорния, США.

"Хочу поехать в Калифорнию, но очень сомневаюсь. Такие противоречивые мнения об этом штате. Кто-то в восторге ( свобода, красота, интересные люди и места) а многие плюются, ( грязно, нечего делать, много бомжей, скука, большие пространства, без машины никуда и т.д.) кто был там, поделитесь своим мнением))".

Напомним, бесстыжая Чехова сверкнула формами в крохотном купальнике

А еще Politeka писала, что сочная Анфиса Чехова полностью разделась ради пикантного фото в постели

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Чехова скинула одежду и показала свой "жирок"